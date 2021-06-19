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    İspanya, Polonya ile berabere kaldı

    İspanya, Polonya ile berabere kaldı

    EURO 2020 E Grubu'nda İspanya evinde Polonya ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 23:53
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 00:04
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. E Grubu'nda İspanya ile Polonya karşı karşıya geldi.

    İlk yarıda üstün oynayan İspanya, 25. dakikada Morata ile golü buldu ve rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

    Bu skorla ilk yarı sona erdi ve İspanya devre arasına üstün gitti.

    İspanya, Polonya ile berabere kaldı #1

    Euro 2020 İspanya - Polonya maçından kareler FOTO GALERİ

    POLONYA BERABERLİĞİ YAKALADI

    İkinci yarıda daha dengeli bir oyun oynanırken Polonya da etkili ataklar sergiledi. 54. dakikada Polonya'nın golcüsü sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü attı.

    Golün ardından İspanya Polonya kalesini adeta abluka altına aldı. 58. dakikada İspanya'da Moreno kazanılan penaltıdan yararlanamadı ve takımını öne geçirme fırsatını kaçırdı.

    Maç bu skorla sona erdi ve İspanya, Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

    İspanya, Polonya ile berabere kaldı #2

    GRUPTA SON DURUM

    Grupta oynanan son maçla, İsveç;'in 4,  Slovakya'nın 3, İspanya'nın 2 ve Polonya'nın 1 puanı bulunuyor.

    Son hafta, İspanya ile Slovakya, İsveç ile Polonya karşı karşıya gelecek.

    İspanya, Polonya ile berabere kaldı #3

    İspanya, Polonya ile berabere kaldı #4

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