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    İspanya, Slovakya'yı 5 golle mağlup etti

    İspanya, Slovakya'yı 5 golle mağlup etti

    EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, Slovakya'yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 20:57
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası gruplarda oynanan son maşlarla devam ediyor. E Grubu'nda oynanan son maçlarda İspnaya, Slovakya ile karşı karşıya geldi.

    İlk yarıda iyi bir oyun sergileyen İspanya, 12. dakikada kazandığı penaltıdan Morata ile yararlanamadı.

    30. dakikada İspanya'nın geliştirdiği tehlikeli atakta Slovakya kalecisi Dubravka büyük bir hata yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi.

    45+3'te sahneye çıkan Laporte takımını 2-0 öne geçirdi ve İspanya bu golle devre arasına 2-0 üstün gitti.

    Euro 2020 Slovakya - İspanya maçından kareler FOTO GALERİ

    İspanya, Slovakya yı 5 golle mağlup etti #1

    İSPANYA FARK ATTI

    İkinci yarıda da etkili oynayan İspanya gollerine devam etti. 56. dakikada Sarabia topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

    67. dakikda Torres sahneye çıktı ve farkı 4'e çıkardı. 71. dakikada Torres'in şutunda  Kucka'ya çarptı ve İspanya 5-0'lık üstünlük sağladı.

    Bu skorla İspanya, puanını 5' yükseltti ve gruptan İsveç'le birlikte son 16 turuna kaldı.

    İspanya, Slovakya yı 5 golle mağlup etti #2

    İspanya, Slovakya yı 5 golle mağlup etti #3

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