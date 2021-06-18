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    İsviçre-Türkiye maçını Slavko Vincic yönetecek

    İsviçre-Türkiye maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 12:23
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    İsviçre-Türkiye maçını Slavko Vincic yönetecek

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız, İsviçre ile kader maçına çıkacak. Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Milliler, en iyi üçüncülük için mücadele edecek.

    Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleye, sınırlı sayıda seyirci alınacak.

    MAÇIN HAKEMİ SLAVKO VINCIC

    Milli Takımımız için çok önemli olan mücadelenin hakemi de belli oldu. Karşılaşmada Sloven hakem, Slavko Vincic düdük çalacak.

    İsviçre-Türkiye maçını Slavko Vincic yönetecek #1

    GRUPTA SON DURUM

    Grupta İtalya'nın 2 ve Galler'in 1 galibiyet ve 1 beraberliği bulunurken, rakibimiz İsviçre'nin 1 beraberliği var.

    Milli takımımız ise henüz puan alamadı. A Grubu'nda İtalya'nın 6, Galler'in 4 ve İsviçre'nin 1 puanı bulunuyor.

    İsviçre-Türkiye maçını Slavko Vincic yönetecek #2

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    İsviçre-Türkiye maçını Slavko Vincic yönetecek #3

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