İsviçre-Türkiye maçını Slavko Vincic yönetecek

İsviçre-Türkiye maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımımız, İsviçre ile kader maçına çıkacak. Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Milliler, en iyi üçüncülük için mücadele edecek.

Pazar günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleye, sınırlı sayıda seyirci alınacak.

MAÇIN HAKEMİ SLAVKO VINCIC

Milli Takımımız için çok önemli olan mücadelenin hakemi de belli oldu. Karşılaşmada Sloven hakem, Slavko Vincic düdük çalacak.

GRUPTA SON DURUM

Grupta İtalya'nın 2 ve Galler'in 1 galibiyet ve 1 beraberliği bulunurken, rakibimiz İsviçre'nin 1 beraberliği var.

Milli takımımız ise henüz puan alamadı. A Grubu'nda İtalya'nın 6, Galler'in 4 ve İsviçre'nin 1 puanı bulunuyor.

A Milli Takımımız son 16 turuna nasıl kalır / HABERİ İÇİN TIKLAYIN