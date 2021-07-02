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    İtalya Euro 2020 çeyrek finalinde Belçika'yı eledi

    İtalya Euro 2020 çeyrek finalinde Belçika'yı eledi

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 23:57
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 00:13
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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İtalya ile Belçika, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    İTALYA, YARI FİNALDE İSPANYA'NIN RAKİBİ

    Çekişmeli geçen mücadeleyi İtalya 2-1 kazanarak yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

    GOLLER İLK YARIDA

    Karşılaşmada İtalya'nın gollerini 31. dakikada Nicolo Barella ve 44. dakikada Lorenzo İnsigne kaydederken, Belçika'nın tek golü 45+2'de Romelu Lukaku'nun penaltı atışıyla geldi.

    İtalya Euro 2020 çeyrek finalinde Belçika yı eledi #1

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    İtalya Euro 2020 çeyrek finalinde Belçika yı eledi #5

    İtalya Euro 2020 çeyrek finalinde Belçika yı eledi #6

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