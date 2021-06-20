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    İtalya, Galler'i tek golle mağlup etti

    İtalya, Galler'i tek golle mağlup etti

    EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler'i 1-0 mağlup ederek 9 puan alıp grubu lider tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 20:51
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 21:40
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grupların üçüncü maçları başladı.

    Milli Takımımızın da yer aldığı A Grubu'nda İtalya ile Galler, karşı karşıya geldi.

    İlk yarıya iyi başlayan İtalya, rakibine karşı tehlikeli pozisyonlar buldu. 39. dakikada sahneye çıkan Pessina, topu ağlara gönderdi ve İtalya'yı öne geçiren golü attı. Bu skorla İtalya, devre arasına önde gitti.

    İtalya, Galler i tek golle mağlup etti #1

    İTALYA GRUPTAN LİDER ÇIKTI

    İkinci yarıda daha dengeli bir oyun oynandı ve Galler de pozisyonlar buldu.

    Ancak 55. dakikada kırmızı kart gören Ampadu, takımı Galler'i 10 kişi bıraktı.

    Bu dakikadan sonra pozisyon açısından kısır geçen maçta İtalya, Galler'i 1-0 mağlup ederek A Grubu'ndan lider olarak çıktı.

    İtalya, Galler i tek golle mağlup etti #2

    İKİNCİ GALLER

    Grubun diğer maçında Milli Takımımız, İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu ve grupta puansın olarak turnuvaya veda etti.

    Bu skorlarla İtalya 9 puanla lider, Galler 4 puanla ikinci, aynı puanda olan isvçre averaj farkıyla üçüncü ve Milli Takımımız 0 puanla son sırada tamamladı.

    İtalya, Galler i tek golle mağlup etti #3

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