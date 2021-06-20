İtalya, Galler'i tek golle mağlup etti

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler'i 1-0 mağlup ederek 9 puan alıp grubu lider tamamladı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grupların üçüncü maçları başladı.

Milli Takımımızın da yer aldığı A Grubu'nda İtalya ile Galler, karşı karşıya geldi.

İlk yarıya iyi başlayan İtalya, rakibine karşı tehlikeli pozisyonlar buldu. 39. dakikada sahneye çıkan Pessina, topu ağlara gönderdi ve İtalya'yı öne geçiren golü attı. Bu skorla İtalya, devre arasına önde gitti.

İTALYA GRUPTAN LİDER ÇIKTI

İkinci yarıda daha dengeli bir oyun oynandı ve Galler de pozisyonlar buldu.

Ancak 55. dakikada kırmızı kart gören Ampadu, takımı Galler'i 10 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra pozisyon açısından kısır geçen maçta İtalya, Galler'i 1-0 mağlup ederek A Grubu'ndan lider olarak çıktı.

İKİNCİ GALLER

Grubun diğer maçında Milli Takımımız, İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu ve grupta puansın olarak turnuvaya veda etti.

Bu skorlarla İtalya 9 puanla lider, Galler 4 puanla ikinci, aynı puanda olan isvçre averaj farkıyla üçüncü ve Milli Takımımız 0 puanla son sırada tamamladı.