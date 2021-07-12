İtalya-İngiltere maçında Chiellini'nin yaptığı faul

İtalya-İngiltere maçında Chiellini'nin yaptığı faul

EURO 2020 finalinde İtalya'nın defans oyuncusu Chellini'nin Saka'ya yaptığı faul sosyal medyanın gündemi oldu.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile İngiltere karşı karşıya...

İlk yarıya hızlı başlayan İngiltere 2. dakikada Shaw ile erken bir gol buldu ve 1-0 öne geçti.

Golün ardından da pozisyonlar bulan İngiltere, şansını değerlendiremedi. ilk yarının ortalarında İtalya baskılı oynasa da golü bulamadı ve maçın ilk yarısı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda etkili olan takım İtalya'ydı. Rakip kaleyi abluka altına alan İtalyanlar golü 67. dakikada buldu. İtalya'nın atağında Bonucci kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durumu eşitledi.

Bu golle maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi ve uzatmalara gitti.

CHIELLINİ'DEN SAKA'YA FAUL

Chiellini'nin maçın normal süresinin son anlarında yaptığı faul gündem oldu. İngiltere'de Saka'nın sağ kanatta geliştirdiği pozisyonda İtalyan oyuncu, rakibinin formasına asılarak yere düşürdü.

Bu pozisyon sonrasında Chiellini sarı kart gördü.