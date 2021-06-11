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İtalya-Türkiye - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 21:56
- Güncelleme : 11.06.2021 - 22:27
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25' Kenan Karaman topla gelirken, Burak Yılmaz sağ kanada doğru koşu gösterdi. Ancak Kenan topu ayağından geç çıkarınca, Burak Yılmaz ofsaytta kaldı.
22' Lorenzo Insigne korneri kullandı, Giorgio Chiellini kafaya vurdu ama Uğurcan Çakır harika bir şekilde topu kornere çeldi.
21' Ciro Immobile ceza sahası yayından şutunu çekti, top Çağlar Söyüncü'den döndü.
18' Lorenzo Insigne oldukça hareketli ve sürekli savunmamızda boş alan bulmaya çalışıyor.
14' Leonardo Spinazzola sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Merih Demiral kafayla tehlikeyi uzaklaştırdı.
9' Lorenzo Insigne sol kanattan ceza sahamıza girmeye çalıştı ama Merih Demiral karşısında çıkınca geri dönmek zorunda kaldı. Sonrasında Merih Demiral topu kaptı.
6' Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman'a pasını gönderdi. Kenan hemen Burak Yılmaz'ı düşündü ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
3' İki ülkenin milli takımları sahada mücadele ederken, tribünlerdeki taraftarlar da birbirine üstünlük kurmaya çalışıyor.
2' Domenico Berardi sağ kanatta son çizgiye gelmeden topu ceza sahasına çevirdi. Ciro Immobile'nin ön direğe yakın bölgeden vuruşunda top yan ağlara gitti.
2' A Milli Takıma, tribünlerden büyük destek var. Roma Olimpiyat'ta "Türkiye, Türkiye" sesleri...
1' Maç başladı.
A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç saat 22:00'da başladı.
A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin düdük çaldığı karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Bonucci, Spizzola, Chiellini, Florenzi, Lokatelli, Jorginho, Barella, İnsigne, Berardi, Immobile
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak