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    İtalya-Türkiye maçının ilk 11'leri

    İtalya-Türkiye maçının ilk 11'leri

    A Milli Takımımız EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Roma'da oynanacak olan mücadele öncesi eksiğimiz bulunmuyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 20:49
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    A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

    İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınanacak.

    Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

    İLK 11'LER

    İtalya: Donnarumma, Bonucci, Spizzola, Chiellini, Florenzi, Lokatelli, Jorginho, Barella, İnsigne, Berardi, Immobile

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak,

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