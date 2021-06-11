İtalya-Türkiye maçının ilk 11'leri

A Milli Takımımız EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Roma'da oynanacak olan mücadele öncesi eksiğimiz bulunmuyor.

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınanacak.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Bonucci, Spizzola, Chiellini, Florenzi, Lokatelli, Jorginho, Barella, İnsigne, Berardi, Immobile

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak,