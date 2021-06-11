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İtalya-Türkiye maçının ilk 11'leri
A Milli Takımımız EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Roma'da oynanacak olan mücadele öncesi eksiğimiz bulunmuyor.
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 17:56
- Güncelleme : 11.06.2021 - 20:49
A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınanacak.
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.
İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Bonucci, Spizzola, Chiellini, Florenzi, Lokatelli, Jorginho, Barella, İnsigne, Berardi, Immobile
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak,