İtalya, Ukrayna'yı eli boş gönderdi İtalya, EURO 2024 elemelerinde konuk ettiği Ukrayna'yı Frattesi'nin kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

ensonhaber.com

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri C grubunda İtalya, Ukrayna'yı ağırladı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Frattesi'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 29'da bir kez daha Frattesi ile farkı ikiye çıkardı.

Konuk takım, 41. dakikada Yarmolenko farkı bire indirse yeterli olmadı ve İtalya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İkinci sıraya yükseldi

Bu sonucun ardından 7 puanla ikinci sıraya yükselen İtalya, bir sonraki maçını Malta'ya karşı evinde oynayacak.

7 puanda kalan Ukrayna ise Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.