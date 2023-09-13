İtalya, Ukrayna'yı eli boş gönderdi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri C grubunda İtalya, Ukrayna'yı ağırladı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Frattesi'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 29'da bir kez daha Frattesi ile farkı ikiye çıkardı.
Konuk takım, 41. dakikada Yarmolenko farkı bire indirse yeterli olmadı ve İtalya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İkinci sıraya yükseldi
Bu sonucun ardından 7 puanla ikinci sıraya yükselen İtalya, bir sonraki maçını Malta'ya karşı evinde oynayacak.
7 puanda kalan Ukrayna ise Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.