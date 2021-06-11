İtalya Türkiye maçı öncesi Milli Takım taraftarları Roma'da toplanarak takıma destek verdi. Spor Bakanı Kasapoğlu Türk taraftarlara üçlü çektirdi.

İtalya'nın Roma kentinde oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar toplanıp Milli Takım'a destek oldu.

TÜRK TARAFTARLAR MAÇ ÖNCESİ BULUŞTU

Türk taraftarların buluşma noktaları, bayraklar ve tezahüratlarla donatılırken; taraftarların maça olan enerjisi şimdiden heyecan yarattı.

İtalyan polislerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılaşma öncesinde de atlı polisler stadyum çevresi ve toplanma noktalarında devriye geziyor.

Türk taraftarların maç öncesi tezahüratları İZLE

BAKAN KASAPOĞLU TARAFTARLAR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maçı takip etmek için İtalya'ya gitti.

Maç öncesi taraftarlarla buluşan Kasapoğlu, taraftarlara üçlü çektirdi.

İtalya'da Bakan Kasapoğlu taraftarlara üçlü çektirdi İZLE

