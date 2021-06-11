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    İtalya'da Bakan Kasapoğlu taraftarlara üçlü çektirdi

    İtalya Türkiye maçı öncesi Milli Takım taraftarları Roma'da toplanarak takıma destek verdi. Spor Bakanı Kasapoğlu Türk taraftarlara üçlü çektirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 21:04
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    İtalya'da Bakan Kasapoğlu taraftarlara üçlü çektirdi

    İtalya'nın Roma kentinde oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar toplanıp Milli Takım'a destek oldu.

    TÜRK TARAFTARLAR MAÇ ÖNCESİ BULUŞTU

    Türk taraftarların buluşma noktaları, bayraklar ve tezahüratlarla donatılırken; taraftarların maça olan enerjisi şimdiden heyecan yarattı.

    İtalyan polislerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı karşılaşma öncesinde de atlı polisler stadyum çevresi ve toplanma noktalarında devriye geziyor.

    Türk taraftarların maç öncesi tezahüratları İZLE

    İtalya da Bakan Kasapoğlu taraftarlara üçlü çektirdi #1

    BAKAN KASAPOĞLU TARAFTARLAR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maçı takip etmek için İtalya'ya gitti.

    Maç öncesi taraftarlarla buluşan Kasapoğlu, taraftarlara üçlü çektirdi.

    İtalya'da Bakan Kasapoğlu taraftarlara üçlü çektirdi İZLE

    İtalya da Bakan Kasapoğlu taraftarlara üçlü çektirdi #2

    İtalya da Bakan Kasapoğlu taraftarlara üçlü çektirdi #3

    İtalya da Bakan Kasapoğlu taraftarlara üçlü çektirdi #4

    İtalya da Bakan Kasapoğlu taraftarlara üçlü çektirdi #5

    İtalya da Bakan Kasapoğlu taraftarlara üçlü çektirdi #6

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