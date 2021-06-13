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Joel Pohjanpalo'dan Finlandiya tarihine geçen gol
EURO 2020'de Finlandiya'nın ilk golü Joel Pohjanpalo'dan geldi. 26 yaşındaki golcü Finlandiya tarihine geçti.
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 09:03
EURO 2020 B Grubu maçında Finlandiya, Danimarka ile karşılaştı.
Christian Eriksen'in fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı karşılaşma bekleyişin ardından kaldığı yerden devam etti.
İlk yarısı 0-0 biten maçta gol perdesini Finlandiya'dan Joel Pohjanpalo açtı.
FİNLANDİYA’NIN İLK GOLÜ
Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Finlandiya'nın tarihteki ilk golünü kaydeden Joel Pohjanpalo kayıtlara geçti.
Bonservisi Leverkusen'de bulunan Pohjanpalo geride kalan sezonu kiralık olarak Union Berlin'de geçirmiş ve 20 maçta 6 gol kaydetmişti.