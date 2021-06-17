Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi

Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi

Ronaldo'nun ardından İtalyan oyuncu Locatelli de masadaki kolayı önünden uzaklaştırdı.

Avrupa Futbol Şampiyonası’da İtalya, ikinci maçında İsviçre’yi Stadio Olimpico’da 3-0 mağlup etti. İtalya’nın ilk iki golü Manuel Locatelli’den gelirken son golü Ciro Immobile kaydetti.

Attığı 2 gol ve gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçilen Manuel Locatelli, Cristano Ronaldo ve Paul Pogba’dan sonra içecek protestosuna katıldı.

Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi İZLE



KOLAYI KADRAJDAN ÇIKARDI

İtalyan oyuncu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kola şişesini kameraların kadrajından kaldırırken yerine su şişesi koydu.

RONALDO VE POGBA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesinde “Su için” için ifadelerini kullanmıştı. Fransa’nın Almanya ile oynadığı maçın ardından Paul Pogba da benzer bir tepki göstermişti.

Ronaldo'dan basın toplantısında 'kola içemeyin' mesajı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Pogba basın toplantısında önündeki birayı kaldırdı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN