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    Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi

    Ronaldo'nun ardından İtalyan oyuncu Locatelli de masadaki kolayı önünden uzaklaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 12:14
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    Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi

    Avrupa Futbol Şampiyonası’da İtalya, ikinci maçında İsviçre’yi Stadio Olimpico’da 3-0 mağlup etti. İtalya’nın ilk iki golü Manuel Locatelli’den gelirken son golü Ciro Immobile kaydetti.

    Attığı 2 gol ve gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçilen Manuel Locatelli, Cristano Ronaldo ve Paul Pogba’dan sonra içecek protestosuna katıldı.

    Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi İZLE

    KOLAYI KADRAJDAN ÇIKARDI

    İtalyan oyuncu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kola şişesini kameraların kadrajından kaldırırken yerine su şişesi koydu.

    Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi #1

    RONALDO VE POGBA DA TEPKİ  GÖSTERMİŞTİ

    Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesinde “Su için” için ifadelerini kullanmıştı. Fransa’nın Almanya ile oynadığı maçın ardından Paul Pogba da benzer bir tepki göstermişti.

    Ronaldo'dan basın toplantısında 'kola içemeyin' mesajı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi #2

    Pogba basın toplantısında önündeki birayı kaldırdı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi #3

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