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- Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi
Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 12:12
- Güncelleme : 17.06.2021 - 12:14
Avrupa Futbol Şampiyonası’da İtalya, ikinci maçında İsviçre’yi Stadio Olimpico’da 3-0 mağlup etti. İtalya’nın ilk iki golü Manuel Locatelli’den gelirken son golü Ciro Immobile kaydetti.
Attığı 2 gol ve gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçilen Manuel Locatelli, Cristano Ronaldo ve Paul Pogba’dan sonra içecek protestosuna katıldı.
Locatelli de masaya oturmadan önce su ile kolanın yerini değiştirdi İZLE
KOLAYI KADRAJDAN ÇIKARDI
İtalyan oyuncu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kola şişesini kameraların kadrajından kaldırırken yerine su şişesi koydu.
RONALDO VE POGBA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesinde “Su için” için ifadelerini kullanmıştı. Fransa’nın Almanya ile oynadığı maçın ardından Paul Pogba da benzer bir tepki göstermişti.
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