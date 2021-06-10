TFF Başkanı Nihat Özdemir'in özel jestine iki teknik adamdan karşılık geldi. Lucescu ve Fatih Terim, Roma’da tribünde yer alacak!

Dev turnuvanın açılış maçında ev sahibi İtalya ile kozlarını paylaşacak A Milli Takımımız geri sayıma geçerken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de organizasyon için özel bir jestte bulunmuştu.

Bugüne kadar Ay-Yıldızlılar’da görev yapan tüm teknik adamlara Roma’da Milli Takımımız’ı yalnız bırakmaması adına davette bulunan Özdemir’in bu özel jesti, beklenilen karşılığı bulmadı.

Özdemir tarafından özel olarak organize edilen bu davete sadece 2 kişiden yanıt geldi.

LUCESCU VE TERİM YER ALACAK

Milli Takımımız’da Şenol Güneş öncesinde görev yapan iki tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu ve Fatih Terim, turnuvanın açılışındaki dev maçta Türkiye Futbol Federasyonu’nun özel davetlisi olarak yer alacak.

Fanatik'in haberine göre, iki deneyimli ismin, Roma’da millerimizin kampına da özel bir ziyarette bulunarak başarı dileyeceği gelen haberler arasında.