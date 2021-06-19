Euro
10.3678
-0.29%
Dolar
8.7373
0.21%
Altın
495.67
-0.3%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
316.350
-1.44%
EXEN Coin
30.01
-2.08%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C
    Macaristan, Fransa'yla berabere kaldı

    Macaristan, Fransa'yla berabere kaldı

    EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kalarak 1 puanı bölüştü.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Ölüm grubu olarak adlandırılan F Grubu'nda Macaristan ile Fransa karşı karşıya geldi.

    İlk yarıda baskın oynayan taraf Fransa olsa da Macaristan kontra ataklarla ciddi pozisyonlar üretti.

    Rakip kaleyi abluka altına alan Fransa, geride boşluk bıraktı ve 45+2'de topu ağlarında gördü. Macaristan2da golü atan isim Fiola oldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    Macaristan-Fransa maçından kareler FOTO GALERİ

    Macaristan, Fransa yla berabere kaldı #1

    FRANSA İKİNCİ YARIDA GOLÜ BULDU

    İkinci yarıda da baskın oynayan Fransa golü bulmak için rakip kaleyi abluka altına aldı.

    Pozisyonlar yakalayan Fransa golü kontradan buldu. 66. dakikada sahneye çıkan Greizman takımının beraberlik golünü kaydetti.

    Golden sonra da baskısını sürdüren Fransa aradığı golü bulamadı ve Macaristan'la 1-1 berabere kaldı.Macaristan, Fransa yla berabere kaldı #2

    GRUPTA SON DURUM

    Bu skorla Fransa puanını 4'e yükseltirken, Macaristan, gruptaki ilk puanını aldı.

    Grubun diğer maçında Portekiz saat 19:00'da Almanya'yı konuk edecek.

    Macaristan, Fransa yla berabere kaldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir