Macaristan, Fransa'yla berabere kaldı

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kalarak 1 puanı bölüştü.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Ölüm grubu olarak adlandırılan F Grubu'nda Macaristan ile Fransa karşı karşıya geldi.

İlk yarıda baskın oynayan taraf Fransa olsa da Macaristan kontra ataklarla ciddi pozisyonlar üretti.

Rakip kaleyi abluka altına alan Fransa, geride boşluk bıraktı ve 45+2'de topu ağlarında gördü. Macaristan2da golü atan isim Fiola oldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

FRANSA İKİNCİ YARIDA GOLÜ BULDU

İkinci yarıda da baskın oynayan Fransa golü bulmak için rakip kaleyi abluka altına aldı.

Pozisyonlar yakalayan Fransa golü kontradan buldu. 66. dakikada sahneye çıkan Greizman takımının beraberlik golünü kaydetti.

Golden sonra da baskısını sürdüren Fransa aradığı golü bulamadı ve Macaristan'la 1-1 berabere kaldı.

GRUPTA SON DURUM

Bu skorla Fransa puanını 4'e yükseltirken, Macaristan, gruptaki ilk puanını aldı.

Grubun diğer maçında Portekiz saat 19:00'da Almanya'yı konuk edecek.