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    Macaristan-Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek

    15 Haziran'da TSİ 19:00'da oynanacak olan Macaristan - Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 11:49
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    Macaristan-Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek

    Cüneyt Çakır, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçına çıkıyor.

    FIFA kokartlı hakem, 15 Haziran Salı günü oynanacak Macaristan - Portekiz karşılaşmasını yönetecek.

    MAÇ 19:00’DA

    Mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

    F Grubu'nda yer alan iki takımın diğer rakipleri Almanya ve Fransa. Çakır'ın yöneteceği Macaristan ekibinde Fenerbahçe'de Attila Szalai forma giyiyor.

    Macaristan-Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek #1

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