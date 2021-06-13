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- Macaristan-Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Macaristan-Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek
15 Haziran'da TSİ 19:00'da oynanacak olan Macaristan - Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 11:47
- Güncelleme : 13.06.2021 - 11:49
Cüneyt Çakır, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçına çıkıyor.
FIFA kokartlı hakem, 15 Haziran Salı günü oynanacak Macaristan - Portekiz karşılaşmasını yönetecek.
MAÇ 19:00’DA
Mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.
F Grubu'nda yer alan iki takımın diğer rakipleri Almanya ve Fransa. Çakır'ın yöneteceği Macaristan ekibinde Fenerbahçe'de Attila Szalai forma giyiyor.