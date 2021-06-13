15 Haziran'da TSİ 19:00'da oynanacak olan Macaristan - Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüneyt Çakır, Euro 2020 Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçına çıkıyor.

FIFA kokartlı hakem, 15 Haziran Salı günü oynanacak Macaristan - Portekiz karşılaşmasını yönetecek.

MAÇ 19:00’DA

Mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

F Grubu'nda yer alan iki takımın diğer rakipleri Almanya ve Fransa. Çakır'ın yöneteceği Macaristan ekibinde Fenerbahçe'de Attila Szalai forma giyiyor.