Marco Rossi: Türkiye bizi çok zor duruma soktu Türkiye galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Bizi çok zor duruma soktu Türkiye. Berabere bitse daha adil bir sonuç olurdu" ifadelerini kullandı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye, deplasmanda Macaristan ile oynadığı özel maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Bizi çok zor duruma soktu Türkiye. Berabere bitse daha adil bir sonuç olurdu. Çok fazla şuta maruz bıraktılar bizi, neyse ki kalecimiz kurtardı. Çok iyi bir takımları var. Bugün çok zor durumda kaldık" dedi.

"Szoboszlai'ye sahip olduğumuz için şanslıyız"

Dominik Szoboszlai'nin takım için çok şey ifade ettiği ve onsuz senaryolar konusunda hazırlıkları olup olmadığı sorusuna cevap veren Rossi, "Bu durum hepimiz için geçerli olabilir, buna hazırlık olmalıyız. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız" diye konuştu.