Mehmet Büyükekşi: Hayalimizi gerçekleştirdik

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EURO2024 Elemeleri D Grubu son hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Galler ile berabere kalarak D Grubu'ndan lider olarak çıkmayı başardı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler maçının ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı.

"En büyük Türkiye diyorum"

Kısa bir değerlendirme yapan Büyükekşi, şu sözleri kullandı:

"Grup lideri olarak bitiriyoruz. Bizim için çok önemli. Önemli olan Almanya'ya gitmek değil, Almanya'da başarılı olmak diyoruz. Takım olarak buna inandık. Hayalimizi gerçekleştirdik. Bütün teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyorum. Almanya'daki zaferden sonra da bu da bizim için çok önemli. Önemli olan bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek. İnşallah haziran ayında tüm milletimizi orada sevindirmek istiyoruz. Bizi destekleyen tüm milletimize çok teşekkür ediyoruz. Bu grup birinciliğini milletimize armağan ediyoruz. En büyük Türkiye diyorum."