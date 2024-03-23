Mert Günok: Eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor

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A Milli Takım özel maçta karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.



A Milli Takım kalecisi Mert Günok, Macaristan maçının ardından görüşlerini aktardı.

"Zorlu bir rakibe karşı oynadık"

Mert Günok şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir maç oldu izleyenler için. Kazanmak isterdik ama bizim için güzel bir test oldu. Açıklarımızı görme fırsatımız oldu. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle takımlarla oynamak önemli. Yenildiğimiz için üzgünüz. Avusturya maçına galip gelmek için çıkacağız."