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    Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu oldu

    Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Berke Akçam, 400 metre engellide altın madalya kazandı.
    • AA
    • 18.07.2021 - 18:27
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 19:05
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    Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu oldu

    Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda erkekler 400 metre engellide madalyalar sahiplerini buldu.

    AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

    Milli sporcu Berke Akçam, 50.70'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. İsveçli Oskar Edlund 51.15 ile gümüş, Hırvat Dominik Skorjanc ise 51.78 ile bronz madalya aldı.

    TÜRKİYE ŞAMPİYONADA 4 MADALYAYA ULAŞTI

    Türkiye böylece şampiyonada 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

    Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu oldu VİDEO

    Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu oldu #1

    Milli atlet Berke Akçam, Avrupa şampiyonu oldu #2

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