Milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Macaristan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıfat Eren Gıdak, altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 92 kiloda mücadele eden Rıfat Eren Gıdak, finalde Rus Zhorik Dzhioev ile karşılaştı.

Milli güreşçi, 3-3 biten müsabakayı son puan avantajıyla kazandı.

TÜRKİYE ALTIN VE BRONZ MADALYA ALDI

Serbest stil 60 kilo bronz madalya maçında Macar Alex Gabor Gombos'a yenilen Barış Ünsal ise dünya beşincisi oldu.

Türkiye, erkekler serbest stilde birer altın ve bronz madalya elde etti.

Abdullah Toprak, 55 kiloda bronz madalya almıştı.