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    Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu

    Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu

    Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 22:02
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    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin, finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaştı.

    5. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

    Rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

    Budapeşte'de çeyrek finalde Bulgar Mariya Gerginova Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle geçen Yasemin, Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını ilk devre bitmeden tuşla kazanmıştı.

    Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştiren Yasemin, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.

    Yasemin Adar ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almış ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştı.

    Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonu oldu İZLE

     


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