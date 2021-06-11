Milli Takımımız, İtalya'ya mağlup oldu

Milli Takımımız, İtalya'ya mağlup oldu

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında A Milli Takımımız, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarıda dengeli bir oyun oynanırken, iki takım da golü bulamadı.

İkinci yarıya Milli Takımımız hızlı başlasa da 53. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştük.

İTALYA 3-0 KAZANDI

İlk golün ardından maçta tempoyu artıran İtalya, 66. dakikada Immobile ile durumu 2-0'a getirdi.

79. dakikada Insigne İtalya'nın üçüncü golünü kaydetti.

Bu skorla Milli Takımımız İtalya'ya mağlup oldu ve açılış maçında puan alamadı.

İKİNCİ MAÇ GALLER İLE

A Milli Takım grupta ikinci maçını 16 Haziran'da Galler ile karşı karşıya gelecek. İkinci maç saat 19:00'da yayınlanacak.

Euro 2020 Türkiye - İtalya maçından kareler FOTO GALERİ