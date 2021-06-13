Milli Takımımızın gruplardaki iki rakibi: Galler ve İsviçre

Milli Takımımızın gruplardaki iki rakibi: Galler ve İsviçre

EURO 2020'de grubumuzda iki maç kaldı. Karşılaşacağımız ülkeler ise Galler ve İsviçre. Gelin rakiplerimizi yakından tanıyalım...

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası İtakya-Türkiye maçıyla başladı. İlk maçta istenilen performasnı gösteremeyen Milli Takımımız için önümüzdeki iki maç çok önemli.

Grubumuzdaki oynayacağımız iki rakip ise Galler ve İsviçre... Gruptan çıkmak için iki rakibimize karşı mutlak galip gelmemiz gerekiyor.

Dün iki takım kendi aralarında oynadığı maçta berabere kaldı ve 1 puanı bölüştü. Grupta İtalya, 3 puanla lider durumda. Galler ve İsviçre ise 1 puanla 2 ve 3. sırayı paylaşıyor. Milli takımımız ise henüz puansız son sırada bulunuyor.

Bizim Çocukların mutlaka yenmesi gereken iki rakibimiz Galler ve İsviçre'yi gelin yakından tanıyalım...

GALLER

Yıldız oyunculara sahip olan Galler, Avrupa Şampiyonası'nda ciddi bir başarı hedefliyor.

Daha önce katıldığı tek büyük turnuva olan 1958 Dünya Kupası’nda çeyrek finalde Brezilya’ya kaybeden Ejderhalar, yine benzer bir başarıyı yakalamak istiyor.

27 yaş ortalamasıyla turnuvada mücadele edecek olan Galler’de, milli formayı en çok sırtına geçiren isim 67 maç ile Readingli Chris Gunter.

Takımın en pahalı isimleri ise tahmin edilebileceği üzere Gareth Bale ve Aaron Ramsey.

Genel olarak 3-4-2-1 dizilişiyle sahaya çıkan Galler, zaman zaman 4-3-3’e de dönebiliyor. Ancak Chris Coleman’ın öğrencileri bu turnuvada büyük ihtimalle yukarıdaki diziliş ve 11’le sahada olacaktır.

KİLİT OYUNCU GARETH BALE

Kariyeri bittiğinde adı şüphesiz Ian Rush, Ryan Giggs gibi Galli efsanelerin yanına yazılacak olan Gareth Bale, tam manasıyla takımının her şeyi.

Ülkesinin 58 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılmasında en çok emeği geçen isim olan Bale, eleme maçlarında atılan 11 golün 9’una doğrudan katkı yaptı. Ian Rush, Ryan Giggs gibi efsanelerle büyük turnuvalara gitmeyi başaramayan Galler, açıkçası Euro 2020’de Gareth Bale’in ayağına bakacak.

TEKNİK DİREKTÖR GIGGS'İN YARDIMCISI

Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Ryan Giggs, iki kadına şiddet uyguladığı için görevinden alınmıştı.

Onun yerine yardımcısı olan Robert Page takımı çalıştırıyor. Teknik direktör Page'in deneyim noktasında ciddi eksikleri var.

İSVİÇRE

Teknik direktör Vladimir Petkovic, mevcut oyunu her sene biraz daha cilalamayı başardı. Topun kendilerinde kaldığı ve rakip sahada set oyunu oynadıkları düzeni EURO 2020’de de devam ettirecekler.

Dizilişleri ise çok büyük ihtimalle 3-4-3 veya hemen hemen aynı şeyleri vaat eden 3-4-2-1 olacak. Bununla birlikte ceplerinde 4’lü savunma planı da bulunuyor. Zira hedef maçların bazılarına 4’lü savunmayla çıkabiliyorlar.

ÇOĞU MAÇTA YÜZDE 60’LIK TOPLA OYNAMA

EURO 2020 elemelerinde oynadığı her maçta topa rakipten daha fazla sahip olan İsviçre’nin en düşük topla oynama yüzdesi Danimarka deplasmanında %52 şeklindeydi. Çoğu mücadelede %60 oranında topla oynayan ve bunu pozisyonlara da dönüştürebilen İsviçre’nin oyun felsefesi bu turnuvada da değişmeyecektir.

İsviçre’nin son dönemde rakibinden daha az topa sahip olduğu tek maç İspanya mücadelesiydi. Uluslar Ligi’nde İspanya’ya karşı %40 ile topla oynayan İsviçre, geri kalan mücadelelerde topun kontrolünü eline aldı.

Elemelerde sadece Danimarka’ya mağlup olan İsviçre’nin en kötü oynadığı mücadele ise bizce Gürcistan karşılaşmasıydı. İç sahada rakibini son dakikalarda bulduğu golle mağlup eden İsviçre, rakibine normalde vermeyeceği fırsatlar vermişti.

KİLİT OYUNCULAR EMBOLO VE SHAQIRI

Grupta oynanan ilk maçta ise İsviçre, Galler ile 1-1 berabere kaldı. İsviçre’nin golünü 49. dakikada Breel Embolo kaydetti.

24 yaşındaki genç oyuncu fizik kalitesi ve yeteneğiyle takımın en iyilerinden.

Topa sahip olan ve oyun kontrolünü genel olarak elinde bulunduran İsviçre’de sorun çözecek isimlerin sayısı bir hayli az.

Bu da oyun kontrolünün geçtiğimiz yıllarda pozisyonlara ve skora yansımamasına sebep oluyordu. Böyle bir durumda Shaqiri gibi teknik kapasitesi yüksek isimlere fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor.

Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılan Sherdan Shaqiri, İsviçre formasına Dünya Kupası eleme maçlarıyla kavuştu. İsviçre ile turnuvada yeniden kendini göstermek, daha doğrusu kendini hatırlatmak isteyen Shaqiri, sosyal medyada da İsviçre kampına katılma anını paylaştı.

Shaqiri, EURO 2020’de İsviçre’nin en büyük kozu.