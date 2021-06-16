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    Milli Takımımızın rakipleri: Galler ve İsviçre

    EURO 2020 A Grubu'nda rakiplerimiz İsviçre ve Galler'i sizler için yakından inceledik...
    • Özel İçerik
    • 16.06.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 16:43
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    Milli Takımımızın rakipleri: Galler ve İsviçre

    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonada Milli Takımımız, A Grubu'nda yer alıyor.

    Milli Takımımızın İtalya yenilgisinin ardından grupta iki maçı var. Maçlar İsviçre ve Galler'le oynanacak.

    Galler maçı öncesi iki rakibimizi de sizler için analiz ettik.

    İşte EURO 2020 A Grubu'ndaki rakiplerimiz Galler ve İsviçre...

    Milli Takımımızın rakipleri: Galler ve İsviçre İZLE

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