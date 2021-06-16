Milli Takımımızın rakipleri: Galler ve İsviçre

Milli Takımımızın rakipleri: Galler ve İsviçre

EURO 2020 A Grubu'nda rakiplerimiz İsviçre ve Galler'i sizler için yakından inceledik...

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonada Milli Takımımız, A Grubu'nda yer alıyor.

Milli Takımımızın İtalya yenilgisinin ardından grupta iki maçı var. Maçlar İsviçre ve Galler'le oynanacak.

Galler maçı öncesi iki rakibimizi de sizler için analiz ettik.

İşte EURO 2020 A Grubu'ndaki rakiplerimiz Galler ve İsviçre...

Milli Takımımızın rakipleri: Galler ve İsviçre İZLE