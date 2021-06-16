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- Milli Takımımızın rakipleri: Galler ve İsviçre
Milli Takımımızın rakipleri: Galler ve İsviçre
EURO 2020 A Grubu'nda rakiplerimiz İsviçre ve Galler'i sizler için yakından inceledik...
- Özel İçerik
- 16.06.2021 - 16:39
- Güncelleme : 16.06.2021 - 16:43
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonada Milli Takımımız, A Grubu'nda yer alıyor.
Milli Takımımızın İtalya yenilgisinin ardından grupta iki maçı var. Maçlar İsviçre ve Galler'le oynanacak.
Galler maçı öncesi iki rakibimizi de sizler için analiz ettik.
İşte EURO 2020 A Grubu'ndaki rakiplerimiz Galler ve İsviçre...