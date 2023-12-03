DHA

İsviçre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda; Almanya, Macaristan ve İskoçya ile eşleşti.

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın, açıklamalarda bulundu.

"Bu grupta Almanya lider olur"

Yakın, kuradan memnun olduklarını dile getirerek şu şekilde konuştu:

"Türkiye şu anda çok iyi durumda"

Türkiye'nin grubundaki şansı ile ilgili konuşan Murat Yakın, şunları dedi:

Biz de girseydik o gruba 2008'deki gibi olurdu. Türkiye şu anda çok iyi durumda. Çok da gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye grubu geçer. Türkiye ile şu anda eşleşmek istemezdim. Çeyrek finalde veya yarı finalde oynarız.