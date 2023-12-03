İsviçre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda; Almanya, Macaristan ve İskoçya ile eşleşti.
Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın, açıklamalarda bulundu.
"Bu grupta Almanya lider olur"
Yakın, kuradan memnun olduklarını dile getirerek şu şekilde konuştu:
Almanya, Macaristan ve İskoçya'ya karşı oynayacağız. Bu grupta Almanya lider olur, favori onlarda.
"Türkiye şu anda çok iyi durumda"
Türkiye'nin grubundaki şansı ile ilgili konuşan Murat Yakın, şunları dedi:
Biz de girseydik o gruba 2008'deki gibi olurdu. Türkiye şu anda çok iyi durumda. Çok da gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye grubu geçer. Türkiye ile şu anda eşleşmek istemezdim. Çeyrek finalde veya yarı finalde oynarız.
"İnşallah devam eder maçlarını kazanır"
İstanbulspor Teknik Direktörü olan kardeşi Hakan Yakın'ın performansı sorulan Murat Yakın, şu ifadeleri kullandı:
İlk maçı seyrettim, yanında olmak istiyordum. İlk maçını kazandı, çok memnunum. İnşallah devam eder maçlarını kazanır.
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