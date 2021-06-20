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    Neden gruptan çıkamadık

    Neden gruptan çıkamadık

    Milli Takımımız EURO 2020 A Grubu'ndan puan alamayarak turnuvaya veda etti. Milli Takım'ın turnuvadaki başarısızlığının nedenlerini derledik.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 20:52
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    EURO 2020’ye büyük umutlarla başlayan Milli Takım, aldığı kötü sonuçlarla turnuvaya veda etti.

    İtalya maçında yenilen 3 gol, rakip takımın kalitesi göz önünde bulundurulduğunda normal karşılandı.

    Ancak Galler maçında kalemizde gördüğümüz 2 gol ve oyuncuların mücadeleden uzak tavırları izleyenleri bir hayli üzdü.

    İsviçre maçında ise benzer bir performans sergileyen Milli Takım, 3-1 mağlup oldu.

    Peki bu başarısızlığın sebebi ne hep birlikte göz atalım…

    Neden gruptan çıkamadık #1

    RAKİP ANALİZİ

    Oynadığımız maçlarda rakibini iyi analiz edemeyen Milli Takım, rakiplerinin eksikliklerinden yararlanamadı ve turnuvanın en kötü futbolunu oynadı.

    Neden gruptan çıkamadık #2

    OYUNA GEÇ MÜDAHALE

    Şenol Güneş kötü giden oyuna doğru zamanda doğru müdahaleyi yapamadı ve tablo ortada; 3 maçta 0 puan.

    Neden gruptan çıkamadık #3

    OYUNCU TERCİHİ

    Ozan Tufan ve Kenan Karaman’ın İtalya maçındaki kötü performansından sonra Galler maçında ilk 11’de çıkması, ikisinin de bir kez daha turnuvaya ne kadar hazır olmadıklarını gösterdi.

    İsviçre maçında ise bu sezon Galatasaray'da iyi bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu kadroya bile alınmadı.

    Neden gruptan çıkamadık #4

    FORMSUZLUK

    Oyuncular, elemelerdeki fizik kalitelerinden bir hayli uzaktı. Maçlardaki form grafikleri özellikle karşılaşmaların sonlarında bir hayli düşüktü.

    Oyuncular, rakipleriyle girdiği ikili mücadeleleri genel olarak kaybettiler.

    Neden gruptan çıkamadık #5

    MİLLİ TAKIM RUHU

    Maçlarda oynanan kötü oyunun dışında en çok göze batan şey ise ruhsuz oyun. Futbolcuların mücadeleden uzak tavırları alınan sonuçların en büyük etkenlerinden biriydi.

    Neden gruptan çıkamadık #6

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