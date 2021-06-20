Neden gruptan çıkamadık

Milli Takımımız EURO 2020 A Grubu'ndan puan alamayarak turnuvaya veda etti. Milli Takım'ın turnuvadaki başarısızlığının nedenlerini derledik.

EURO 2020’ye büyük umutlarla başlayan Milli Takım, aldığı kötü sonuçlarla turnuvaya veda etti.

İtalya maçında yenilen 3 gol, rakip takımın kalitesi göz önünde bulundurulduğunda normal karşılandı.

Ancak Galler maçında kalemizde gördüğümüz 2 gol ve oyuncuların mücadeleden uzak tavırları izleyenleri bir hayli üzdü.

İsviçre maçında ise benzer bir performans sergileyen Milli Takım, 3-1 mağlup oldu.

Peki bu başarısızlığın sebebi ne hep birlikte göz atalım…

RAKİP ANALİZİ

Oynadığımız maçlarda rakibini iyi analiz edemeyen Milli Takım, rakiplerinin eksikliklerinden yararlanamadı ve turnuvanın en kötü futbolunu oynadı.

OYUNA GEÇ MÜDAHALE

Şenol Güneş kötü giden oyuna doğru zamanda doğru müdahaleyi yapamadı ve tablo ortada; 3 maçta 0 puan.

OYUNCU TERCİHİ

Ozan Tufan ve Kenan Karaman’ın İtalya maçındaki kötü performansından sonra Galler maçında ilk 11’de çıkması, ikisinin de bir kez daha turnuvaya ne kadar hazır olmadıklarını gösterdi.

İsviçre maçında ise bu sezon Galatasaray'da iyi bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu kadroya bile alınmadı.

FORMSUZLUK

Oyuncular, elemelerdeki fizik kalitelerinden bir hayli uzaktı. Maçlardaki form grafikleri özellikle karşılaşmaların sonlarında bir hayli düşüktü.

Oyuncular, rakipleriyle girdiği ikili mücadeleleri genel olarak kaybettiler.

MİLLİ TAKIM RUHU

Maçlarda oynanan kötü oyunun dışında en çok göze batan şey ise ruhsuz oyun. Futbolcuların mücadeleden uzak tavırları alınan sonuçların en büyük etkenlerinden biriydi.