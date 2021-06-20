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    Nihat Kahveci: Bu turnuvadan alınacak derslerle ansiklopedi yazılır

    Nihat Kahveci: Bu turnuvadan alınacak derslerle ansiklopedi yazılır

    Nihat Kahveci İsviçre yenilgisinin ardından yaptığı yorumda, "Hep 'Dersler alınması gerekiyor' diye bir laf vardır. Bu turnuvalardan alınacak derslerle ansiklopedi yazılır." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 22:32
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 22:37
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    A Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ve Galle yenilgisinin ardından, İsviçre'ye de 3-1 mağlup oldu.

    Turnuvayı puansız tamamlayan Milli Takım, oynadığı futbolla da eleştirilerin odağı oldu.

    Alınan sonuçların yanında en çok eleştiri de oynanan futbola yönelikti.

    O yorumlardan birini de futbolculuk yıllarında A Milli Takım forması giyinmiş Nihat Kahveci'den geldi.

    Nihat Kahveci: Bu turnuvadan alınacak derslerle ansiklopedi yazılır #1

    "BU TURNUVALARDAN ALINACAK DERSLERLE ANSİKLOPEDİ YAZILIR"

    Kahveci yaptığı yorumda, "Hep 'Dersler alınması gerekiyor' diye bir laf vardır. Bu turnuvalardan alınacak derslerle ansiklopedi yazılır. Kaç cilt olacağını ben bilmiyorum. Epeyi uzun olur, 10-12-14...." ifadelerini kullandı.

    Nihat Kahveci: Bu turnuvadan alınacak derslerle ansiklopedi yazılır #2

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