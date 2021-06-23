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Portekiz, Fransa ile berabere kaldı
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 23:58
- Güncelleme : 24.06.2021 - 00:14
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları sona erdi. F Grubu'nda Portekiz, Fransa ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında, iki takım da karşı kalede ciddi pozisyonlar yakaladı.
Maçın 31. dakikasında kazanılan penaltıda Cristiano Ronaldo topu ağlara gönderdi ve Portekiz'i 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının sonlarında rakip kaleye giden Benzema'ya yapılan faulü hakem penaltı olarak değerlendirdi ve topun başına geçen Benzema topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.
Bu skorla devre arasına beraberlikle gidildi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Fransa, 47. dakikada Benzema'nın attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
58. dakikada penaltı kazanan Portekiz'de Ronaldo yeniden sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü attı.
Bu skorla F Grubu'nda Fransa lider ve Portekiz'de en iyi üçüncü olarak son 16 turuna yükseldi.