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Avrupa Şampiyonası Haberleri

Portekiz, Fransa ile berabere kaldı

Portekiz, Fransa ile berabere kaldı

EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz, Fransa ile 2-2 berabere kaldı. Bu Fransa grubu lider, Portekiz de üçünçü olarak tamamladı.