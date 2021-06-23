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    Portekiz, Fransa ile berabere kaldı

    Portekiz, Fransa ile berabere kaldı

    EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz, Fransa ile 2-2 berabere kaldı. Bu Fransa grubu lider, Portekiz de üçünçü olarak tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 23:58
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 00:14
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları sona erdi. F Grubu'nda Portekiz, Fransa ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin ilk yarısında, iki takım da karşı kalede ciddi pozisyonlar yakaladı.

    Maçın 31. dakikasında kazanılan penaltıda Cristiano Ronaldo topu ağlara gönderdi ve Portekiz'i 1-0 öne geçirdi.

    İlk yarının sonlarında rakip kaleye giden Benzema'ya yapılan faulü hakem penaltı olarak değerlendirdi ve topun başına geçen Benzema topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.

    Bu skorla devre arasına beraberlikle gidildi.

    Euro 2020 Portekiz - Fransa maçından kareler FOTO GALERİ

    Portekiz, Fransa ile berabere kaldı #1

    İkinci yarıya hızlı başlayan Fransa, 47. dakikada Benzema'nın attığı golle durumu 2-1'e getirdi.

    58. dakikada penaltı kazanan Portekiz'de Ronaldo yeniden sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü attı.

    Bu skorla F Grubu'nda Fransa lider ve Portekiz'de en iyi üçüncü olarak son 16 turuna yükseldi.

    Portekiz, Fransa ile berabere kaldı #2

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