Portekiz, Lüksemburg'u 9 golle geçti EURO 2024 elemeleri J grubu karşılaşmasında Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri J grubu 6. hafta karşılaşmasında Lüksemburg'u konuk etti.

Ev sahibi takım mücadeleyi 9-0 kazandı.

Cristiano Ronaldo'nun sarı kart cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Portekiz'in gollerini 12 ve 45+4. dakikada Gonçalo Inacio, 18 ve 34. dakikada Gonçalo Ramos, 57 ve 77 dakikalarda Diogo Jota, 67. dakikada Ricardo Horta, 83. dakikada Bruno Fernandes ve 88. dakikada Joao Felix kaydetti.

Portekiz'in liderliği sürüyor

Bu sonuçla birlikte Portekiz Puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdüren Portekiz gelecek karşılaşmada Slovakya'yı ağırlayacak.

10 puanla 3. sırada yer alan Lüksemburg ise İzlanda deplasmanına gidecek.