Portekiz, Macaristan'ı 3 golle yendi

EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası heyecanlı maçlarla devam ediyor. F Grubu ilk maçında Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi.

İlk yarıda iki takım, gol pozisyonları yakalamasına rağmen ağları havalandıramadı ve devre 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda Portekiz, baskıyı iyice artırdı ancak 80. dakikaya kadar golü bulamadı.

PORTEKİZ İKİNCİ YARIDA GOLLERİ BULDU

Baskıyı kuran Portekiz, 83. dakikada Guerreiro takımını öne geçiren golü attı.

86. dakikada penaltı kazanan Portekiz'de 87. dakikada Ronaldo farkı 2'ye çıkardı. 92. dakikada Ronaldo yeniden sahneye çıktı maçın skorunu belirledi.

Bu golle Portekiz maçı 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.