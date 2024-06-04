Portekiz'in EURO 2024 kadrosu duyuruldu A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz'in 26 kişilik nihai aday kadrosu açıklandı.

ensonhaber.com

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Portekiz'in aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı ile F Grubu'nda maçlarını oynayacak Portekiz, 18 Haziran'da Çekya, 22 Haziran'da Türkiye ile karşılaşacakken, grubun son müsabakasında 26 Haziran'da Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.

Teknik Direktör Roberto Martinez turnuvada mücadele edecek 26 kişilik nihai aday kadrosunu belirledi.

Ronaldo, 6. kez yer alacak

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, altıncı kez Avrupa Şampiyonası deneyimi yaşayacak. 41 yaşındaki savunma oyuncusu Pepe de turnuva kadrosunda yer alacak.

Portekiz'in kadrosu

Kaleci: Diogo Costa, Sa, Patricio

Defans: Antonio Silva, Danilo Pereira, Dalot, Inácio, Cancelo, Nelson Semedo, Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dias

Orta saha: Bruno Fernandes, Joao Neves, Palhinha, Otavio, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva

Forvet: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Conceiçao, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Pedro Neto, Leao