Prens William'ın oğlu Louis, tribünde

EURO 2020 finali İngiltere-İtalya maçında Prens William'ın oğlu Prens Louis maçı tribünden takip ediyor.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, final maçıyla kapanış yapıyor. Finalde İtalya ile İngiltere Wembley'de karşı karşıya geliyor.

Bu karşılaşma, İngiltere ve İtalya'nın 28. randevusu olacak. Daha önceki maçlarda İtalya 10, İngiltere ise 8 kez galip geldi. 9 karşılaşma ise berabere bitti. İngiltere 33, İtalya ise 31 kez fileleri havalandırdı.

Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya Milli Takımı, 33 maçtır kaybetmiyor. Üç yıldır yenilgi yüzü görmeyen İtalya, son olarak 2018 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 1-0 mağlup olmuştu.

PRENS LOUIS TRİBÜNDE

Maçı tribünden birçok ünlü isim de takip ediyor. İngiliz Kraliyer Ailesi de tribündeki yerini aldı.

Prens William'ın oğlu küçük prens Louis tribünde annesi ve babasıyla maçı takip ediyor.