Ralf Rangnick: Türkiye'nin yaptığı hataları değerlendirdik Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye'yi 6-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıkalamalarda, "İkinci devrede üstün oynadık ve hataları değerlendirdik." dedi.

ensonhaber.com

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Takımımız, Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede etkili bir oyun ortaya koyamayan Milliler, karşılaşmadan 6-1 yenik ayrıldı.



Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"İkinci devrede üstün oynadık"

Rangnick, "Bizim için mutluluk verici bir galibiyet oldu. İyi başladık ama rakibimiz çabuk cevap verdi. İlk yarının son dakikasında attığımız gol, avantaj oldu. İkinci devrede üstün oynadık ve hataları değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"Çok hata yaptılar"

65 yaşındaki teknik adam ayrıca, "İkinci devrede çok hata yaptılar. 4-2 olabilirdi ama 5-1 oldu. Sonrasında tamamen konsantrasyonlarını kaybettiler." diye konuştu.