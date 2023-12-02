Roberto Martinez: Türkiye, Almanya'da ev sahibi gibi olacak Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, EURO 2024 grup kura çekimi sonuçlarını değerlendirdi.

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EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın yanı sıra C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile eşleşti.

Aynı grupta yer aldığımız Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

"Türkiye genç ve bireysel yeteneklere sahip çok iyi bir takım"

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Türkiye, grubunu Hırvatistan ve Galler'in önünde lider bitiren, genç ve bireysel yeteneklere sahip çok iyi bir takım. Bizim gücümüz soyunma odasında yatıyor. Bizim için bir sonraki önemli adımlar mart ayındaki antrenman kampı, sonra oyuncu listesi ve ardından mükemmel bir hazırlık kampı. Çok iyi sonuçlar elde ettik ama bu sonuçların turnuvada bir anlamı olmayacak. Her üç maça da hazır olmalıyız."

"Türkiye, Almanya'da ev sahibi gibi olacak"

Bir muhabirin, "Almanya'da Türkiye ev sahibi gibi olacak." sözleri üzerine Roberto Martinez, "Evet durum böyle. Ben bununla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Roberto Martinez ayrıca şunları söyledi:

"Modern futbolda taktiksel olarak esnek olmak zorundasınız. Hazırlıklı olmak için daha fazla çözüme ihtiyacımız var. Playoffun galibi sürpriz olabilir. Lüksemburg gibi iyi tanıdığımız bir takım ya da çok rekabetçi olan Yunanistan olabilir."

"Arda Güler'in büyük potansiyeli var"

Arda Güler ile ilgili de konuşan Martinez şu cümleleri kurdu: