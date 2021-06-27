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    Ronaldo’dan Pepe’ye sulu şaka

    Ronaldo’dan Pepe’ye sulu şaka

    Belçika maçı öncesinde antrenmanlara devam eden Portekiz'de, Ronaldo'nun Pepe'ye yaptığı sulu şaka izleyenleri gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 13:42
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    EURO 2020 Avrupa Furbol Şampiyonası, son 16 turuyla devam ediyor. Dün oynanan iki maçın sonucunda İtalya ve Danimarka çeyrek finale yükseldi.

    Bugün Hollanda'yla Çekya, Belçika ile Portkezi karşı karşıya gelecek. Tek elemeli maçlarda müsabakayı kazanan çeyrek finale yükselecek.

    'Ölüm Grubu'ndan çıkan Portekiz Milli Takımı'nda pozitif bir hava mevcut. Portekiz, son 16'da Belçika'yı yenip çeyrek finale çıkmak istiyor.

    Maçın hazırlıklarını sürdüren Portekiz'de Ronaldo takıma liderlik yapıyor. Takımda pozitif bir havanın oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri de kendisi.

    Ronaldo’dan Pepe’ye sulu şaka İZLE

    RONALDO'DAN PEPE'YE SU ŞAKASI

    Sık sık takım arkadaşlarıyla şakalaşan Ronaldo'nun bu seferki kurbanı bir zamanlar Real Madrid ve Beşiktaş forması giyen Pepe...

    Ronaldo'nun Pepe'ye yaptığı sulu şaka sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

    Ronaldo’dan Pepe’ye sulu şaka #1

    Ronaldo’dan Pepe’ye sulu şaka #2

    Ronaldo’dan Pepe’ye sulu şaka #3

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