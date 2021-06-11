Rusya'da Mostovoy koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Rusya'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Andrey Mostovoy, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kadrodan çıkarıldı.

EURO 2020'de mücadele edecek Rusya'da, koronavirüse yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

EVGENJEV KADROYA DAHİL EDİLDİ

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Mostovoy'un yerine, stoper Roman Evgenjev kadroya dahil edildi.

Rusya, bu akşamki Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile karşılaşacak.