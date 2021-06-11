Euro
10.1084
-1.65%
Dolar
8.3485
-0.94%
Altın
505.48
-1.75%
Borsa
1.462
0.35%
Bitcoin
312.677
-0.30%
EXEN Coin
34.59
-3.05%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Rusya'da Mostovoy koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı

    Rusya'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Andrey Mostovoy, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kadrodan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da Mostovoy koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı

    EURO 2020'de mücadele edecek Rusya'da, koronavirüse yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

    EVGENJEV KADROYA DAHİL EDİLDİ

    Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Mostovoy'un yerine, stoper Roman Evgenjev kadroya dahil edildi.

    Rusya, bu akşamki Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile karşılaşacak.

    Rusya da Mostovoy koronavirüs nedeniyle kadrodan çıkarıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir