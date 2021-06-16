Rusya, Finlandiya'yı tek golle mağlup etti

EURO 2020 B Grubu'nda Rusya, Finlandiya'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, gruplardaki ikinci maçlarla devam ediyor.

B Grubu ikinci maçında Finlandiya ile Rusya karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında üstün oynayan Rusya, golü 45+2'de buldu.

İlk yarının sonlarında sahneye çıkan Miranchuk, takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve Rusya bu skorla devre arasına üstün gitti.

RUSYA TEK GOLLE GEÇTİ

İkinci yarıda iki takım da ikinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanırken, Finlandiya rakip sahaya yerleşti ve arkada boşluklar bıraktı.

Ancak ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Rusya gruptaki ilk galibiyetini aldı.

GRUPTA SON DURUM

B Grubu'nda Rusya bir sonraki maçta Danimarka ile karşılaşacak. Finlandiya ise Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Grupta Finlandiya, Rusya, ve Belçika'nın 3 puanı bulunurken Danimarka henüz galibiyet alamadı.

Yarın Belçika ile Danimarka karşı karşıya gelecek.