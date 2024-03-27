Salih Özcan: Bizim için zor bir gün A Milli Takım'da Salih Özcan, Avusturya'ya kaybettikleri 6-1'lik maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Bizim için zor bir gün. Böyle maça girmeyi düşünmedik. İlk yarıda fena değildik. Zor bir gün." ifadelerini kullandı.

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EURO 2024 yolunda özel maçta Avusturya ile karşılaşan A Milli Takım, rakibine 6-1 mağlup oldu.



Milli futbolcu Salih Özcan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Zor bir gün"

Kötü bir gün olduğunu söyleyen Özcan, "Bizim için zor bir gün. Böyle maça girmeyi düşünmedik. İlk yarıda fena değildik. Zor bir gün. İlk yarıda son dakikalarda ikinci golü yememiz kötü oldu. İkinci yarı, maçı elimizden verdik. İkili mücadele alamadık. Üzücü bir gün. Ne diyeceğimi bilmiyorum." dedi.

"Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum"

Toparlanacaklarını söyleyen milli futbolcu, "Herkes üzgün ama kafamız yerde olmayacak. Soyunma odasında da konuştuk. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi iki hazırlık maçı daha var. Bu maçı unutacağız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.