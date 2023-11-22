Samet Akaydin: Bana sabrederlerse güzel şeyler yapacağım A Milli Takım'ın Galler ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Samet Akaydin açıklamalarda bulundu.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde son hafta maçında A Milli Takım, Galler ile 1-1 berabere kalarak gruptan lider çıktı.

Maçın ardından Milli Takım'da Samet Akaydin, duygularını paylaştı.

"Tarihimizde ilk defa lider olarak gidiyoruz"

Samet, "Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider olarak gidiyoruz. Almanya gibi bir maçtan buraya gelmek zorlu oldu. İyi bir karakter koyduk. Çok istedik lider gitmeyi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız" dedi.

"Bana sabredelerse..."

Fenerbahçe ve Milli Takım'daki oyun farkını değerlendiren Samet Akaydin, "Hocamın oyun sistemini biliyordum, daha yatkın oluyorum. Fenerbahçe'de de bunların üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Bana biraz sabrederlerse Fenerbahçe'de de güzel şeyler yapacağım" sözlerini sarf etti.