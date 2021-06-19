Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu ile özel görüştü

Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu ile özel görüştü

Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'la özel görüşerek, "İsviçre maçında daha fazla sorumluluk alın ve gerçek futbolunuzu gösterin" dedi.

Milli Takım’da, yarın İsviçre ile oynayacağımız karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş, Milli Takımımızın iki büyük yıldızı ile özel olarak görüştü.

Kaptan Burak Yılmaz ve 10 numaramız Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Güneş, İtalya ve İsviçre karşılaşmalarında diğer oyuncular gibi beklentilerin altında kalan iki yıldızını motive etmek adına harekete geçti.

Tecrübeli hocanın, "İkiniz de bu takımın hem liderlik anlamında hem de hücumdaki en önemli isimlerisiniz. Artık final maçına çıkıyoruz.





“DAHA FAZLA SORUMLULUK ALIN”

Daha fazla sorumluluk alın ve gerçek futbolunuzu gösterin. Siz iyi olduğunuz zaman, bu mutlaka diğer oyuncuların performansına da etki edecektir. Size güveniyorum. Her şeyinizi ortaya koyun" dediği öğrenildi.