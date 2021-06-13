Şenol Güneş, Galler maçı kadrosunda 3 ismi değişecek

Milli Takımımızın Galler ile oynayacağı karşılaşmada farklı bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Milli Takımımız EURO 2020'ye kötü bir giriş yaptı. Roma'da oynanan mücadelede İtalya'ya 3-0 mağlup olan Milliler, maçtan puansız ayrıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş oyuncularına "Kötü bir performans ortaya koyduk ancak buna takılı kalamayız. İtalya maçını unutun.

"GERÇEK KİMLİĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Galler maçı ile gerçek kimliğimizi ortaya koyacağız. Gruptan çıkmak için hala büyük bir şansımız var. İki galibiyet, üst tur demek. Hatalarımızdan dersler de çıkararak yolumuza devam etmeliyiz" şeklinde konuşarak motive etti.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Şenol Güneş, kurmaylarıyla yaptığı ilk değerlendirmede, İtalya önünde beklentilerin uzağında kalan futbolcularını yedeğe çekme kararı aldı.

Mutlak kazanmak parolasıyla çıkacağımız Galler maçında Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in sahada yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.

Güneş, Roma'da oyuna girdikten sonra takıma hareket getiren ve çok motive durumda olan Cengiz'den, Bakü'de maksimum performans alacağını düşünüyor.

Hücumda hiç etkili olamayan Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak.

Orta alanda Okay'ın değil bu kez Kaan Ayhan'ın tercih edileceği öngörülüyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU 10 NUMARAYA

Cengiz sola geçerken, Hakan Çalhanoğlu asıl istediği yerde, Burak Yılmaz'ın arkasında sahne alacak.

GALLER MAÇI MUHTEMEL 11’İ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz



