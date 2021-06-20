Şenol Güneş'in 2 maçta 6 puan hedefi gerçekleşmedi

Milli Takımımız, İsviçre karşısında da istenilen performansı gösteremeyerek turnuvaya puansız bir şekilde veda etti.

A Milli Takımımız, EURO 2020'ye büyük umutlarla başladı ancak istenilen performansı gösteremedi

İtalya ve Galler mağlubiyetlerinin ardından İsviçre'ye de 3-1 mağlup olan Milli Takımımız, grupta puan alamadan EURO 2020'ye veda etti.

Grubun diğer maçında İtalya, Galler'i 1-0 yendi ve lider olarak son 16'ya kaldı.

Millii Takım'da teknik direktör Şenol Güneş Galler maçı öncesi açıklamalarda bulunmuştu.

Güneş açıklamalarında, "İsviçre ve Galler'in 1-1 berabere kalması, takımın İtalya maçındaki negatif duygunun değişmesine yardımcı oldu. Şimdi ise gruptan çıkma konusunda daha bir güven oluştu. Bu tablo belki gruptan çıkmamız için 4 puanın bize yeterli olacağı anlamına da geliyor.

"6 PUANLA GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Ancak biz iki maçı da kazanmak ve 6 puanla gruptan çıkmak istiyoruz. Futbol tarihimiz açısından çok önemli bir eşikte olduğumuzun farkındayız. Tüm Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan halkını mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



