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    Şenol Güneş'in 2 maçta 6 puan hedefi gerçekleşmedi

    Şenol Güneş'in 2 maçta 6 puan hedefi gerçekleşmedi

    Milli Takımımız, İsviçre karşısında da istenilen performansı gösteremeyerek turnuvaya puansız bir şekilde veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 20:51
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 21:01
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    A Milli Takımımız, EURO 2020'ye büyük umutlarla başladı ancak istenilen performansı gösteremedi

    İtalya ve Galler mağlubiyetlerinin ardından İsviçre'ye de 3-1 mağlup olan Milli Takımımız, grupta puan alamadan EURO 2020'ye veda etti.

    Grubun diğer maçında İtalya, Galler'i 1-0 yendi ve lider olarak son 16'ya kaldı.

    Şenol Güneş in 2 maçta 6 puan hedefi gerçekleşmedi #1

    Millii Takım'da teknik direktör Şenol Güneş Galler maçı öncesi açıklamalarda bulunmuştu.

    Güneş açıklamalarında, "İsviçre ve Galler'in 1-1 berabere kalması, takımın İtalya maçındaki negatif duygunun değişmesine yardımcı oldu. Şimdi ise gruptan çıkma konusunda daha bir güven oluştu. Bu tablo belki gruptan çıkmamız için 4 puanın bize yeterli olacağı anlamına da geliyor.

    "6 PUANLA GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

    Ancak biz iki maçı da kazanmak ve 6 puanla gruptan çıkmak istiyoruz. Futbol tarihimiz açısından çok önemli bir eşikte olduğumuzun farkındayız. Tüm Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan halkını mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Şenol Güneş in 2 maçta 6 puan hedefi gerçekleşmedi #2

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