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    Şenol Güneş'in maaşı tartışma konusu oldu

    Şenol Güneş'in maaşı tartışma konusu oldu

    A Milli Futbol Takımımızın Euro 2020'den puan alamadan elenmesinin ardından Şenol Güneş'in yıllık 3.2 milyon euroluk maaşı sosyal medyaya tartışmalara yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 22:30
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 22:33
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    A Milli Futbol takımımız, büyük umutlarla katıldığı EURO 2020'den puansız ayrılarak hayal kırıklığı yarattı.

    Önce İtalya, ardından Galler ve İsviçre maçlarında ortaya konan kötü performans, turnuvada sıfır çekmemize neden oldu.

    GÜNEŞ'İN MAAŞI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

    Tüm bunların ardından Şenol Güneş’in adı sosyal medyada Türkiye gündeminde üst sıralara kadar yükseldi.

    Güneş hakkında on binlerce paylaşım ve eleştiri yapıldı. En çok eleştirilen konu ise Güneş’in maaşı oldu.

    Şenol Güneş in maaşı tartışma konusu oldu #1

    TURNUVANIN EN ÇOK KAZANAN DÖRDÜNCÜ HOCASI

    Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yıllık 3.2 milyon Euro (33 milyon TL) alan Güneş, turnuvanın favori üç takımının teknik direktörlerinin ardından en yüksek maaşı alan dördüncü futbol insanı oldu.

    Rakamlara göre Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw 4.4 milyon Euro, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Diddier Deschamps 4.2 milyon Euro, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique 3.4 milyon Euro alıyor.

    Şenol Güneş in maaşı tartışma konusu oldu #2

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