Şenol Güneş, İtalya maçı öncesi stada girişte 4 kez ateş ölçümü yapıldığını söyleyerek tepkili sözler sarf etti.

EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya Milli Takımı ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

“4 KEZ ATEŞE BAKILIR MI?”

Stada girişinde birçok kez ateşinin ölçülmesine karşın, yeniden ateşinin ölçülmek istenmesine tepki gösteren Güneş, “4 kez ateşe bakılır mı? Buraya nasıl geldim ben?” ifadelerini kullandı.

İtalya maçının ardından Galler ve İsviçre karşılaşmalarının Bakü'de oynanacak olmasıyla ilgili de konuşan Güneş, “Burada ev sahibi İtalya, girerken 4 kez ateş kontrolü yaptılar.

Şenol Güneş'ten İtalya maçı öncesi tepki: 4 defa ateşe bakılır mı İZLE



“BURADA DEPLASMANA GELDİĞİMİZ HİSSİNİ YAŞIYORUZ”

Burada deplasmana geldiğimiz hissini yaşıyoruz. Biz de Azerbaycan'a gittiğimizde gelen takımların deplasmana geldiğini hissedeceğini düşünüyorum” dedi. İki takımın da savunma yönlerinin iyi olması hakkında da konuşan Güneş, “İtalya'nın dengesini bozup gol atarsak bu durum bize artı değer katar. Bu tip takımlara karşı tek yönlü oynamak doğru değil.

Onların güçlü değil zayıf taraflarını kullanmak istiyoruz. Ama sahada uyguladığımız zaman konu nereye çıkacak göreceğiz. Bu zamana kadar hayal ettiklerimizi gerçekleştirmek için yarın başlayacağız. Dünya futbolseverlerine saygılarımı sunuyorum.

Güzel bir açılış olsun ve sonu final olsun. İnşallah turnuvayı taşırız. Taşırsak çok daha mutlu oluruz. Gruptan çıkmak öncelikli hedefimiz. Yarınki alacağımız puan ya da puanlar umarım buna katkı yapar” diyerek sözlerini tamamladı.” ifadelerini kullandı.