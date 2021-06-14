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    Slovakya, Polonya'yı 2 golle mağlup etti

    Slovakya, Polonya'yı 2 golle mağlup etti

    EURO 2020 E Grubunda Slovakya, Polonya'yı 2-1 mauğlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 20:52
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası, tüm hızıyla devam ediyor. Bugün E Grubu'nda Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi.

    İki takım da pozisyonlara girerken, 18. dakikada Mak'ın şutunda Szczesny hata yaptı ve golü ağlarında gördü ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

    İkinci yarıya hızlı başlayan Polonya, 46. dakikada Linetty'nin golüyle braberliği yakaladı.

    POLONYA 10 KİŞİ KALDI

    Polonya'da Krychowiak, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmız kart görerek maçtan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

    Slovakya, Polonya yı 2 golle mağlup etti #1

    HAMSIK ASİST YAPTI

    69. dakikada Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik'in asistinde Skriniar Slovakya'yı yeniden öne geçiren golü attı.

    Maç bu skorla sona erdi ve Slovakya grupta 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Polonya-Slovakya maçından kareler FOTO GALERİ

    Slovakya, Polonya yı 2 golle mağlup etti #2

    Slovakya, Polonya yı 2 golle mağlup etti #3

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