Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan'ın büyük coşkusu

EURO 2024 play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak Türkiye'nin F Grubu'ndaki son rakibi oldu.
Bağımsız Gürcistan'ın tarihinde, Milli Futbol Takımı'nın ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını elde etmesi dolayısıyla binlerce kişi başkent Tiflis'te sokaklara indi.
Zafer sokaklarda kutlandı
Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'daki maçın ardından yapılan kutlamalardan sonra halk, başkentin sokaklarında saatlerde yürüyerek takımın zaferini kutladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce taraftarın bulunduğu alana gelen Gürcü milli futbolcular, burada halkla beraber kutlama yaptı.
"Bugün çok mutlu günümüz"
Törene katılan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, bugün herkesin mutlu olduğunu belirterek şunları kaydetti:
Bugün çok mutlu günümüz. Bizi birleştiren mutluluk budur. Bu adamlar (futbolcular) kahramandır ve her biri Onur Madalyası'na aday gösterilecektir. Herkese sevgimi ifade etmek istiyorum.
Kutlamalar devam ediyor
Meşalelerin yakıldığı ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinlikte çeşitli müzikler çalındı.
Taraftarlar, Tiflis'in merkez cadde ve sokaklarında kutlamalara devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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