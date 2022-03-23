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    TFF'den EURO 2028 başvurusu

    TFF'den EURO 2028 başvurusu

    TFF, EURO 2028 ev sahipliği için resmi başvurusunu yaptığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:40
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    24 yerine 32 takımın katılmasının beklendiği Euro 2028'in ev sahibi, 5 Nisan'da açıklanacak. EURO 2024 ise Almanya'da düzenlenecek.

    Daha önce İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Rusya, İskoçya ve Galler, EURO 2028'i ortak düzenlemek için aday olmuştu.

    Türkiye Futbol Federasyonu da, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusu yaptıklarını açıkladı.

    TFF den EURO 2028 başvurusu #1

    TFF'NİN AÇIKLAMASI

    TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı.

    UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek." ifadeleri kullanıldı.

    TFF den EURO 2028 başvurusu #2

    2016 VE 2024 TALEBİMİZ REDDEDİLMİŞTİ

    Türkiye’nin 2016 ve 2024’te Avrupa Şampiyonası’nı düzenleme talebi olumsuz sonuçlanmıştı.

    TFF den EURO 2028 başvurusu #3


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