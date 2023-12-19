Thibaut Courtois, EURO 2024'te yok! Belçika Milli Takım kalecisi Thibaut Courtois, sakatlığı sebebiyle 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayacağını duyurdu.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Romanya, Slovakya ve B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda) ile E Grubu'nda mücadele edecek olan Belçika'ya turnuva öncesinde kötü bir haber geldi.

Geçirdiği çapraz bağ yırtığı sakatlığı nedeniyle İspanyol devi Real Madrid'de sezon başından bu yana forma giyemeyen Thibaut Courtois, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda takımıyla birlikte yer alamayacağını duyurdu.

"Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacağım"

Tecrübeli isim Courtois yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Sakatlığım nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacağım. Öncelikle %100 toparlanmam gerekiyor.

45 milyon euro piyasa değerine sahip olan 31 yaşındaki file bekçisi, Belçika'nın kalesini 102 karşılaşmada korudu.