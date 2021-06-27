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    Thorgan Hazard'dan nefis gol

    Thorgan Hazard'dan nefis gol

    EURO 2020 son 16 turunda Belçika-Portekiz maçında, Thorgan Hazard klas bir gol kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 23:09
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 23:12
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    EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turuyla devam ediyor. Belçika, evinde Portekiz'i ağırlıyor.

    Maçın ilk yarısında iki takım da dengeli oynarken ilk gol Belçika'dan geldi.

    THORGAN HAZARD'DAN NEFİS GOL

    42. dakikada sahneye çıkan Thorgan Hazard, uzaktan nefis bir şut çekti ve Portekiz kalecisi Rui Patricio'yu resmen avladı.

    Belçika bu golle devre arasına 1-0 üstün gitti.

    Thorgan Hazard dan nefis gol #1

    Thorgan Hazard dan nefis gol #2

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