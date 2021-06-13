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    Timothy Castagne, EURO 2020'yi kapattı

    Rusya maçında başından sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Timothy Castagne, EURO 2020'yi kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 09:13
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    Timothy Castagne, EURO 2020'yi kapattı

    EURO 2020 B Grubu ilk maçında Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup ederken Timothy Castagne'den kötü haber geldi.

    Maçın ilk bölümünde Castagne ile Rus futbolcu Daler Kuzyaev çarpışmış ve her iki futbolcu da oyundan çıkmıştı.

    TURNUVAYI KAPATTI

    Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, maçın ardından düzenlenen toplantıda Timothy Castagne'nin turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

    Leicester City forması giyen 25 yaşındaki stoper milli takımda ilk kez uluslararası turnuvada boy göstermişti.

    Timothy Castagne, EURO 2020 yi kapattı #1

    Timothy Castagne, EURO 2020 yi kapattı #2

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