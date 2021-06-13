Rusya maçında başından sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Timothy Castagne, EURO 2020'yi kapattı.

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Belçika, Rusya'yı 3-0 mağlup ederken Timothy Castagne'den kötü haber geldi.

Maçın ilk bölümünde Castagne ile Rus futbolcu Daler Kuzyaev çarpışmış ve her iki futbolcu da oyundan çıkmıştı.

TURNUVAYI KAPATTI

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, maçın ardından düzenlenen toplantıda Timothy Castagne'nin turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Leicester City forması giyen 25 yaşındaki stoper milli takımda ilk kez uluslararası turnuvada boy göstermişti.